Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Соответствующее решение принял совет IAAF на заседании в
штаб-квартире организации в Монако.
Членство ВФЛА в IAAF было временно приостановлено в ноябре 2015 года — после публикации доклада Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России. Для восстановления организации была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном. Российской стороне были выставлены несколько обязательных условий.
Руне Андерсен: «Несколько существенных критериев, которые совет IAAF установил для восстановления ВФЛА, остаются невыполненными, полностью или частично, поэтому совет единогласно принял рекомендацию рабочей группы IAAF не восстанавливать ВФЛА до тех пор, пока все условия не будут выполнены в полном объеме».
Одним из этих условий является признание Российского антидопингового агентства соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако 16 ноября совет учредителей WADA отказал российской стороне в восстановлении прав. Еще одно требование, которое российской стороне, по словам Андерсена, необходимо выполнить, — это признание российскими властями выводов доклада комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, передает ТАСС.
Руне Андерсен: «Несколько существенных критериев, которые совет IAAF установил для восстановления ВФЛА, остаются невыполненными, полностью или частично, поэтому совет единогласно принял рекомендацию рабочей группы IAAF не восстанавливать ВФЛА до тех пор, пока все условия не будут выполнены в полном объеме».
Одним из этих условий является признание Российского антидопингового агентства соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако 16 ноября совет учредителей WADA отказал российской стороне в восстановлении прав. Еще одно требование, которое российской стороне, по словам Андерсена, необходимо выполнить, — это признание российскими властями выводов доклада комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, передает ТАСС.
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