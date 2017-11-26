Захар Прилепин обвенчался с женой в Донецке

Церемония венчания известного писателя Захара Прилепина и его супруги Марии прошла в
Спасо-Преображенском соборе в Донецке.
Супруги состоят в браке уже 20 лет, у них четверо детей, но обвенчаться они решили только сейчас. Церемония прошла скромно, на нее пригласили немногих гостей, среди которых были глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко с женой, певица Юлия Чичерина и исполнитель Джанго.
Писатель Захар Прилепин — майор армии ДНР. Его жена Мария рассказала, как относится к вооруженным действиям на востоке Украины и как решилась приехать к мужу в Донецк, передает сайт «Комсомольской правды».
Мария заявила, что «не могла идентифицировать эту войну должным образом». Но потом она пообщалась с бойцами ДНР, и тогда ей пришлось «пережить и узнать» многие вещи.
Мария Прилепина: «Мне понятно то, чем занимается мой муж, а второе — я согласна с этим».
Супруга майора армии ДНР также поделилась тем, как они с Захаром пришли к решению о венчании.
Мария Прилепина: «Это путь длиною в целую жизнь. Донбасс помог. Какое-то время мы вели уже разговоры об этом. Но на самом деле все время делал предложение Захар. Несколько раз за последние 10 лет у нас возникали не вскользь, а серьезные разговоры. Но я все время отклоняла».
В результате очередное предложение о венчании от Захара прозвучало, когда Мария приехала к нему в Донецк. Тогда она наконец дала согласие.
Мария Прилепина: «Я уже поняла, что мы в эту точку прибыли. Вот здесь мы ее достигли».
Жена писателя заявила, что о своей супружеской жизни с мужем не беспокоится. В действительности ее волнуют люди, живущие в Донбассе, и судьба этой территории.
Писатель и майор армии ДНР ведет на НТВ телепроект, в котором анализирует самые актуальные и общественно значимые темы недели — «Захар Прилепин. Уроки русского». Новый выпуск программы смотрите в пятницу, 1 декабря, в 23:35 на НТВ и НТВ.Ru.
Писатель Захар Прилепин — майор армии ДНР. Его жена Мария рассказала, как относится к вооруженным действиям на востоке Украины и как решилась приехать к мужу в Донецк, передает сайт «Комсомольской правды».
Мария заявила, что «не могла идентифицировать эту войну должным образом». Но потом она пообщалась с бойцами ДНР, и тогда ей пришлось «пережить и узнать» многие вещи.
Мария Прилепина: «Мне понятно то, чем занимается мой муж, а второе — я согласна с этим».
Супруга майора армии ДНР также поделилась тем, как они с Захаром пришли к решению о венчании.
Мария Прилепина: «Это путь длиною в целую жизнь. Донбасс помог. Какое-то время мы вели уже разговоры об этом. Но на самом деле все время делал предложение Захар. Несколько раз за последние 10 лет у нас возникали не вскользь, а серьезные разговоры. Но я все время отклоняла».
В результате очередное предложение о венчании от Захара прозвучало, когда Мария приехала к нему в Донецк. Тогда она наконец дала согласие.
Мария Прилепина: «Я уже поняла, что мы в эту точку прибыли. Вот здесь мы ее достигли».
Жена писателя заявила, что о своей супружеской жизни с мужем не беспокоится. В действительности ее волнуют люди, живущие в Донбассе, и судьба этой территории.
Писатель и майор армии ДНР ведет на НТВ телепроект, в котором анализирует самые актуальные и общественно значимые темы недели — «Захар Прилепин. Уроки русского». Новый выпуск программы смотрите в пятницу, 1 декабря, в 23:35 на НТВ и НТВ.Ru.
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