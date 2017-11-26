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    На Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших

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    • Фото: @6W_es / twitter.com
    На Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших

    На Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших

    На Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших
  • Фото: @6W_es / twitter.com

    • Минувшей ночью в ночном клубе в городе Адехе на Тенерифе во время дискотеки частично обвалился пол.

    При обрушении пола в ночном клубе «Баттерфляй Диско Паб» (Butterfly Disco Pub) пострадали как минимум 22 человека. Они упали в подвал с высоты примерно одного этажа, пишет газета El Mundo.

    ЧП произошло в танцевальном зале во время дискотеки на первом этаже клуба. Сообщается, что прибывшие на место пожарные и медики скорой помощи спасли всех пострадавших. Два человека получили серьезные ранения, многих посетителей заведения доставили в больницы с переломами и ушибами разной степени тяжести.

    Площадь образовавшегося в полу провала — около четырех квадратных метров, передает AP. Остров Тенерифе — популярное место отдыха для туристов из разных стран, поэтому среди пострадавших оказались люди разного возраста и национальностей. В числе раненых — французы, бельгийцы и граждане Румынии, сообщает телеканал RTVE.

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