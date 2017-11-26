На Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших

Минувшей ночью в ночном клубе в городе Адехе на Тенерифе во время дискотеки частично обвалился пол.
При обрушении пола в ночном клубе «Баттерфляй Диско Паб» (Butterfly Disco Pub) пострадали как минимум 22 человека. Они упали в подвал с высоты примерно одного этажа, пишет газета El Mundo.
ЧП произошло в танцевальном зале во время дискотеки на первом этаже клуба. Сообщается, что прибывшие на место пожарные и медики скорой помощи спасли всех пострадавших. Два человека получили серьезные ранения, многих посетителей заведения доставили в больницы с переломами и ушибами разной степени тяжести.
Площадь образовавшегося в полу провала — около четырех квадратных метров, передает AP. Остров Тенерифе — популярное место отдыха для туристов из разных стран, поэтому среди пострадавших оказались люди разного возраста и национальностей. В числе раненых — французы, бельгийцы и граждане Румынии, сообщает телеканал RTVE.
ЧП произошло в танцевальном зале во время дискотеки на первом этаже клуба. Сообщается, что прибывшие на место пожарные и медики скорой помощи спасли всех пострадавших. Два человека получили серьезные ранения, многих посетителей заведения доставили в больницы с переломами и ушибами разной степени тяжести.
Площадь образовавшегося в полу провала — около четырех квадратных метров, передает AP. Остров Тенерифе — популярное место отдыха для туристов из разных стран, поэтому среди пострадавших оказались люди разного возраста и национальностей. В числе раненых — французы, бельгийцы и граждане Румынии, сообщает телеканал RTVE.
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