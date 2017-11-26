Автомобиль врезался в толпу в немецком Куксхафене

Мужчина за рулем автомобиля въехал в группу прохожих на улице в немецком городе Куксхафен (федеральная земля Нижняя Саксония).
По данным полиции, в результате аварии пострадали шесть человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Установлено, что за рулем автомобиля находился мужчина.
Причины ДТП пока неизвестны. Но в полиции подчеркнули: указаний на то, что случившееся было терактом, нет. Правоохранители попросили жителей не распространять слухи и недостоверную информацию об аварии, передает ТАСС.
Причины ДТП пока неизвестны. Но в полиции подчеркнули: указаний на то, что случившееся было терактом, нет. Правоохранители попросили жителей не распространять слухи и недостоверную информацию об аварии, передает ТАСС.
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