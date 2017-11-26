Россия подготовит первого космонавта из ОАЭ

ОАЭ и «Роскосмос» достигли договоренности о подготовке первого эмиратского космонавта. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после открытия межправкомиссии РФ и ОАЭ.
Денис Мантуров: «Достигнута договоренность между ОАЭ и „Роскосмосом“ о подготовке первого эмиратского космонавта».
Также он рассказал о том, что Россия предложила ОАЭ создать крупный зерновой хаб на их территории. Он отметил, что это необходимо для обеспечения стабильных поставок зерна в страны Ближнего Востока, сообщает РИА Новости.
Кроме этого, Мантуров сообщил о готовности России поставить в Эмираты свое нефтегазовое оборудование.
Также он рассказал о том, что Россия предложила ОАЭ создать крупный зерновой хаб на их территории. Он отметил, что это необходимо для обеспечения стабильных поставок зерна в страны Ближнего Востока, сообщает РИА Новости.
Кроме этого, Мантуров сообщил о готовности России поставить в Эмираты свое нефтегазовое оборудование.
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