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    Россия подготовит первого космонавта из ОАЭ

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Россия подготовит первого космонавта из ОАЭ

    Россия подготовит первого космонавта из ОАЭ

    Россия подготовит первого космонавта из ОАЭ
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • ОАЭ и «Роскосмос» достигли договоренности о подготовке первого эмиратского космонавта. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после открытия межправкомиссии РФ и ОАЭ.

    Денис Мантуров: «Достигнута договоренность между ОАЭ и „Роскосмосом“ о подготовке первого эмиратского космонавта».

    Также он рассказал о том, что Россия предложила ОАЭ создать крупный зерновой хаб на их территории. Он отметил, что это необходимо для обеспечения стабильных поставок зерна в страны Ближнего Востока, сообщает РИА Новости.

    Кроме этого, Мантуров сообщил о готовности России поставить в Эмираты свое нефтегазовое оборудование.

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