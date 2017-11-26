Необычные и бытовые фобии: существует ли «таблетка от страха»

Как живут те, кто панически боится людей? Какие современные способы лечения изобретает наука? И существует ли уже таблетка от страха? Программа «Чудо техники» попыталась разобраться.
В переводе с греческого слово «фобия» означает «страх». Но врачи эти понятия разделяют.
Александра Бархатова, врач-психиатр, доктор медицинских наук: «Страх — это реакция, которая возникает в ответ на раздражитель и уходит по мере того, как раздражитель устранен. Фобия — это устойчивый страх, который появляется однажды и существует с личностью достаточно долгое время, дезадаптируя эту личность».
Такой неконтролируемый страх бывает по самым неожиданным поводам: есть люди, которые до дрожи боятся цифры 4, опасаются оказаться вне зоны действия сотовой сети или испытывают ужас перед овощами в любой их форме. Еще один тяжелый вариант — социофобия, то есть боязнь людей. Другой страх, который осложняет некоторым жизнь, — агорафобия, боязнь открытых пространств.
В лаборатории психологического факультета МГУ занимаются методом биологических обратных связей — пытаются сделать так, чтобы гормоны стресса не парализовывали тело.
Сергей Исайчев, профессор психологии МГУ: «Человек, получая информацию о своих физиологических процессах, обучается контролировать отдельные параметры этой системы и обучается контролировать реализацию всей системы в целом».
Подключенный к датчикам пациент учится расслабляться, когда видит картинки с пугающими его вещами. Ученые говорят, что иногда от фобии удается избавиться без лекарств всего за пару месяцев.
Другой метод — нейролингвистическое программирование. Сначала надо отдалиться от болезненного воспоминания, потом представить его черно-белым и прокрутить в обратную сторону. Так мозг перестает воспринимать это реальным.
А способны ли помочь приложения для смартфонов, которые обещают избавить от фобий? Ответ на этот и другие вопросы, а также истории страдающих от фобий людей — в сюжете программы «Чудо техники».
Александра Бархатова, врач-психиатр, доктор медицинских наук: «Страх — это реакция, которая возникает в ответ на раздражитель и уходит по мере того, как раздражитель устранен. Фобия — это устойчивый страх, который появляется однажды и существует с личностью достаточно долгое время, дезадаптируя эту личность».
Такой неконтролируемый страх бывает по самым неожиданным поводам: есть люди, которые до дрожи боятся цифры 4, опасаются оказаться вне зоны действия сотовой сети или испытывают ужас перед овощами в любой их форме. Еще один тяжелый вариант — социофобия, то есть боязнь людей. Другой страх, который осложняет некоторым жизнь, — агорафобия, боязнь открытых пространств.
В лаборатории психологического факультета МГУ занимаются методом биологических обратных связей — пытаются сделать так, чтобы гормоны стресса не парализовывали тело.
Сергей Исайчев, профессор психологии МГУ: «Человек, получая информацию о своих физиологических процессах, обучается контролировать отдельные параметры этой системы и обучается контролировать реализацию всей системы в целом».
Подключенный к датчикам пациент учится расслабляться, когда видит картинки с пугающими его вещами. Ученые говорят, что иногда от фобии удается избавиться без лекарств всего за пару месяцев.
Другой метод — нейролингвистическое программирование. Сначала надо отдалиться от болезненного воспоминания, потом представить его черно-белым и прокрутить в обратную сторону. Так мозг перестает воспринимать это реальным.
А способны ли помочь приложения для смартфонов, которые обещают избавить от фобий? Ответ на этот и другие вопросы, а также истории страдающих от фобий людей — в сюжете программы «Чудо техники».
Комментарии