Мертвую женщину с синяками и ссадинами нашли у общежития РУДН

Женщина 1976 года рождения найдена мертвой на улице
Миклухо-Маклая на юго-западе столицы.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, на теле женщины были обнаружены кровоподтеки и ссадины.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив прочих подробностей.
По информации из открытых источников, по указанному адресу расположено общежитие Российского университета дружбы народов (РУДН). Источник агентства не уточнил, где именно обнаружили тело — в здании либо возле от него.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив прочих подробностей.
По информации из открытых источников, по указанному адресу расположено общежитие Российского университета дружбы народов (РУДН). Источник агентства не уточнил, где именно обнаружили тело — в здании либо возле от него.
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