Новый роман Анны Чиповской: кто стал возлюбленным актрисы

Тридцатилетняя актриса Анна Чиповская не афиширует свой роман. В кино на последний сеанс она пришла вроде бы с друзьями, но один из сопровождающих к Чиповской был явно неравнодушен. Молодой человек то и дело обнимал актрису, пара обменивалась поцелуями.
Счастливчик, которому Чиповская дарит поцелуи, — Дмитрий Ендальцев, 28-летний актер. Познакомились молодые люди на съемках фильма, где между главными героями летали искры. Но кем Ендальцев приходится Чиповской — возлюбленным или очень близким другом? Звезда об этом молчит.
Еще недавно газеты писали о романе Чиповской с бизнесменом Даниилом Сергеевым. Они официально объявили себя парой, вместе посещали светские мероприятия, проводили отпуск. Друзья ждали: над влюбленными вот-вот прозвонят свадебные колокола, пять лет — достаточный срок для проверки чувств. Но пара распалась.
Для Чиповской не важен статус и размер кошелька любимого человека. Она и сама может позволить себе все, что пожелает. Например, личный гримваген (гримерно-костюмерный автомобильный комплекс) стоимостью три миллиона рублей. Но во время съемок фильма «Хождение по мукам» личная гримерка на колесах Чиповской не понадобилась. Гримваген звезде предоставили, и делила она его с партнершей Юлией Снигирь.
Юлия Снигирь, вспоминая съемочные будни, призналась, что теперь она на дух не переносит гречку. Казалось бы, просто крупа, а оставляет такие синяки. Куда труднее актрисе далась разлука с ребенком. Их общему с Евгением Цыгановым сыну Фёдору на момент съемок не было и полугода. И материнское сердце разрывалось от тоски.
Создатели фильма уверены: сериал, мировая премьера которого уже состоялась в Каннах, найдет живой отклик и в сердцах телезрителей. Масштабные декорации, тысячи костюмов — только для Чиповской и Снигирь было пошито 40 авторских платьев в духе того времени. Грандиозные батальные сцены и огромная эпоха в 12 эпизодах.
Смотрите премьеру экранизации легендарного романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» на НТВ c 27 ноября в 21:40.
Еще недавно газеты писали о романе Чиповской с бизнесменом Даниилом Сергеевым. Они официально объявили себя парой, вместе посещали светские мероприятия, проводили отпуск. Друзья ждали: над влюбленными вот-вот прозвонят свадебные колокола, пять лет — достаточный срок для проверки чувств. Но пара распалась.
Для Чиповской не важен статус и размер кошелька любимого человека. Она и сама может позволить себе все, что пожелает. Например, личный гримваген (гримерно-костюмерный автомобильный комплекс) стоимостью три миллиона рублей. Но во время съемок фильма «Хождение по мукам» личная гримерка на колесах Чиповской не понадобилась. Гримваген звезде предоставили, и делила она его с партнершей Юлией Снигирь.
Юлия Снигирь, вспоминая съемочные будни, призналась, что теперь она на дух не переносит гречку. Казалось бы, просто крупа, а оставляет такие синяки. Куда труднее актрисе далась разлука с ребенком. Их общему с Евгением Цыгановым сыну Фёдору на момент съемок не было и полугода. И материнское сердце разрывалось от тоски.
Создатели фильма уверены: сериал, мировая премьера которого уже состоялась в Каннах, найдет живой отклик и в сердцах телезрителей. Масштабные декорации, тысячи костюмов — только для Чиповской и Снигирь было пошито 40 авторских платьев в духе того времени. Грандиозные батальные сцены и огромная эпоха в 12 эпизодах.
Смотрите премьеру экранизации легендарного романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» на НТВ c 27 ноября в 21:40.
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