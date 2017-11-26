Офицера Росгвардии расстреляли в ресторане Армавира

Врио начальника отдела вневедомственой охраны Армавира (Краснодарский край) убили в ночь на воскресенье в одном из ресторанов города.
Как сообщили «Интерфаксу» в Северо-Кавказском округе войск Росгвардии, минувшей ночью мужчина «стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить».
Из сообщения Росгвардии: «В результате офицер получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен. Инцидент произошел во внеслужебное время».
В настоящее время, добавил собеседник агентства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В свою очередь источник в оперативных службах региона сообщил, что инцидент произошел в одном из местных ресторанов.
Из сообщения Росгвардии: «В результате офицер получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен. Инцидент произошел во внеслужебное время».
В настоящее время, добавил собеседник агентства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В свою очередь источник в оперативных службах региона сообщил, что инцидент произошел в одном из местных ресторанов.
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