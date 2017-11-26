Пятилетнему Вадиму из Волгограда срочно нужна помощь в борьбе за каждый шаг

Вадим при рождении весил всего 1,6 кг и очень долго догонял своего младшего брата Глеба и по весу, и по росту. В шесть месяцев его мама обнаружила, что малыш перестал переворачиваться, стал заторможенным и часто отказывался от еды.: «У Вадюши родовая травма. У него ДЦП. С этим диагнозом мы уже живем 5 лет, боремся, сражаемся».Пока в борьбе за восстановление Вадима счет в пользу мамы. С интеллектом у него все в порядке, а это значит, что догнать брата он может не только по весу и росту. Он способен научиться говорить и ходить, почти как Глеб.: «Прогнозы благоприятные, ребенок перспективный, все специалисты в один голос уверяют, что он будет ходить, то есть это вопрос времени».Как Лариса поставила на ноги сына, удивляются даже врачи. И только финансы для женщины — ноша неподъемная. В семье их всего трое: мама и ее сыновья. Выйти на работу Лариса Горовенко пока не может, тогда прогресс сойдет на нет. Как расплачиваться за следующий курс реабилитации, мама не знает. Весь их месячный бюджет — это скромные 5000 рублей алиментов и пенсия Вадима.: «Собственных средств катастрофически не хватает, уже и кредитов понабирали, долги за прошлые реабилитации есть».На следующую реабилитацию Вадима ждут в Москве. Один курс восстановления стоит 364 тысячи рублей, а повторять его нужно раз в квартал.127287, г .Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, стр.4.р/с 40703810738040004952 в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. МоскваБИК 044525225, к/с 30101810400000000225ИНН 7713387297, КПП 771301001ОГРН/ОГРНИН 1097799011122ОКПО 62136595