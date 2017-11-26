Географический диктант на Дальнем Востоке заставил задуматься даже специалистов

В России сегодня студенты, преподаватели и все желающие участвуют во Всероссийском географическом диктанте. Начало образовательной акции было положено в 2015 году, и с каждым годом число участников только растет. В этот раз свои знания проверят жители Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии — всего 26 стран.

Во Владивостоке центральная площадка для написания географического диктанта была открыта на острове Русский в Дальневосточном федеральном университете. Допуск в лекционную аудиторию получили не только студенты и преподаватели вуза, но и все желающие. Для этого достаточно было зарегистрироваться и получить у организаторов бланк с заданиями.



Всего в тесте 30 вопросов. Чтобы справиться с ними, нужно было предварительно освежить в памяти понятия и термины, о которых когда-то рассказывали в школе на уроках географии, просканировать глазами карты в атласе и даже ознакомиться с дневниками известных путешественников. По крайней мере, отечественных, поскольку третий год подряд диктант посвящен исключительно России.



Многие из тех, кто пришел сдавать тест, участвовали и в прошлогодней акции. Пятнадцать человек набрали тогда более 90 баллов из 100 возможных, и сегодня их интерес к географии поощрили почетными грамотами. Организаторы уверяют, что для успешной сдачи народного экзамена обладать специальными знаниями на одном уровне с профессором совсем не нужно.



На каких почвах растет российский виноград, где находится уникальное по запасам газовое месторождение, какой город — участник грядущего чемпионата мира по футболу хорошо видно даже из космоса. Эти вопросы у большинства не вызвали трудностей. Сложнее было догадаться, в каком городе установили памятник холостому парню и какой географический объект соответствует отрывку из художественного произведения. Сомнения возникали даже у преподавателей географии.



Уже через неделю на сайте Русского географического общества появятся правильные ответы на вопросы теста. Хотя те, кто прошел испытание, уже провели работу над ошибками с помощью интернет-поисковиков.



Дальневосточники проходили свой уникальный вариант теста, у жителей Сибири и москвичей будут свои задания. Оценку можно будет узнать 25 декабря, когда будут подведены итоги диктанта по всей стране.