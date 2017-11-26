При столкновении «Газели» и тепловоза в Казахстане погибли 9 человек

Девять человек погибли в результате столкновения маршрутной «Газели» и тепловоза на железнодорожном переезде в Мангистауской области Казахстана.
Пресс-служба прокуратуры города Жанаозена: «Прокуратурой было установлено, что в ДТП пострадали 36 человек, девять из них скончались, еще 27 человек госпитализированы. Восемь человек в тяжелом состоянии, они находятся в реанимационном отделении. Среди пострадавших трое детей».
ДТП на железнодорожном переезде произошло 25 ноября. В пресс-службе АО «КТЖ — Грузовые перевозки» сообщили что устройства переездной сигнализации работали исправно, а машинист тепловоза, увидев на путях «Газель», применил экстренное торможение, передает Lada.kz. Тем не менее, избежать столкновения не удалось.
По факту случившегося начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
ДТП на железнодорожном переезде произошло 25 ноября. В пресс-службе АО «КТЖ — Грузовые перевозки» сообщили что устройства переездной сигнализации работали исправно, а машинист тепловоза, увидев на путях «Газель», применил экстренное торможение, передает Lada.kz. Тем не менее, избежать столкновения не удалось.
По факту случившегося начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Комментарии