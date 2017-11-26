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    Автомобиль с мигрантами наехал на жандармов во Франции

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    Автомобиль с мигрантами наехал на жандармов во Франции

    Автомобиль с мигрантами наехал на жандармов во Франции

    Машина с мигрантами совершила наезд на жандармов в портовом городе Кале на севере Франции. В результате инцидента один из правоохранителей получил травму.

    По данным телеканала LCI, патруль попытался осуществить досмотр машины. Но находившиеся в авто мигранты не подчинились требованию. Водитель направил машину на стражей порядка.

    Префектура Кале: «В результате наезда жандарм получил травму колена, республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь».

    Уточняется, что в авто находились девять человек: шесть иракцев и три афганца. Все они, предположительно, собирались нелегально пересечь границу.

    Французские власти в конце прошлого года демонтировали лагерь беженцев в Кале. Но мигранты продолжают стекаться в регион. Минувшим летом в Кале произошла массовая драка беженцев из Эфиопии и Эритреи. По меньшей мере 16 человек пострадали.

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