Автомобиль с мигрантами наехал на жандармов во Франции

Машина с мигрантами совершила наезд на жандармов в портовом городе Кале на севере Франции. В результате инцидента один из правоохранителей получил травму.
По данным телеканала LCI, патруль попытался осуществить досмотр машины. Но находившиеся в авто мигранты не подчинились требованию. Водитель направил машину на стражей порядка.
Префектура Кале: «В результате наезда жандарм получил травму колена, республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь».
Уточняется, что в авто находились девять человек: шесть иракцев и три афганца. Все они, предположительно, собирались нелегально пересечь границу.
Французские власти в конце прошлого года демонтировали лагерь беженцев в Кале. Но мигранты продолжают стекаться в регион. Минувшим летом в Кале произошла массовая драка беженцев из Эфиопии и Эритреи. По меньшей мере 16 человек пострадали.
Префектура Кале: «В результате наезда жандарм получил травму колена, республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь».
Уточняется, что в авто находились девять человек: шесть иракцев и три афганца. Все они, предположительно, собирались нелегально пересечь границу.
Французские власти в конце прошлого года демонтировали лагерь беженцев в Кале. Но мигранты продолжают стекаться в регион. Минувшим летом в Кале произошла массовая драка беженцев из Эфиопии и Эритреи. По меньшей мере 16 человек пострадали.
Комментарии