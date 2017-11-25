В Подмосковье расследуют избиение двухмесячного младенца

В подмосковном
Наро-Фоминске полиция и органы опеки проводят проверку в связи с сообщениями об избиении двухмесячного младенца.
У ребенка диагностировали перелом теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра, передает РИА Новости.
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского района: «На данный момент на месте органы опеки, отдел по несовершеннолетним, полиция. Предпринимаются все необходимые действия».
По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского района: «На данный момент на месте органы опеки, отдел по несовершеннолетним, полиция. Предпринимаются все необходимые действия».
По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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