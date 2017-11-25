Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
    •  

    В Подмосковье расследуют избиение двухмесячного младенца

    комментировать

    В Подмосковье расследуют избиение двухмесячного младенца

    В Подмосковье расследуют избиение двухмесячного младенца

    В подмосковном Наро-Фоминске полиция и органы опеки проводят проверку в связи с сообщениями об избиении двухмесячного младенца.

    У ребенка диагностировали перелом теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра, передает РИА Новости.

    Пресс-служба администрации Наро-Фоминского района: «На данный момент на месте органы опеки, отдел по несовершеннолетним, полиция. Предпринимаются все необходимые действия».

    По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru