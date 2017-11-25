Шесть бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии: видео

Группа из шести бомбардировщиков
Ту-22М3 ВКС РФ нанесла удар по позициям террористов ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) на северо-востоке Сирии.
В Минобороны РФ сообщили, что самолеты вылетели с территории России. Они поразили опорные пункты, технику и живую силу боевиков в районе населенного пункта Эль-Ишара, передает «Интерфакс».
Минобороны РФ: «25 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ на северо-востоке Сирии».
По данным военного ведомства, все цели были уничтожены. Это подтвердили средства объективного контроля.
Во время этой операции Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, прикрывали дальние бомбардировщики в воздушном пространстве Сирии.
Минобороны РФ: «25 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ на северо-востоке Сирии».
По данным военного ведомства, все цели были уничтожены. Это подтвердили средства объективного контроля.
Во время этой операции Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, прикрывали дальние бомбардировщики в воздушном пространстве Сирии.
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