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    Шесть бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии: видео. авиация, войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШесть бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии: видео

    Шесть бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии: видео

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    Шесть бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии: видео

    Шесть бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии: видео

    Шесть бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии: видео

      Группа из шести бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесла удар по позициям террористов ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) на северо-востоке Сирии.

      В Минобороны РФ сообщили, что самолеты вылетели с территории России. Они поразили опорные пункты, технику и живую силу боевиков в районе населенного пункта Эль-Ишара, передает «Интерфакс».

      Минобороны РФ      : «25 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ на северо-востоке Сирии».

      По данным военного ведомства, все цели были уничтожены. Это подтвердили средства объективного контроля.

      Во время этой операции Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, прикрывали дальние бомбардировщики в воздушном пространстве Сирии.

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