«Ты не мужик»: певица Ирина Салтыкова выдала постыдные тайны бывшего мужа

Виктор Салтыков 22 года назад расстался с Ириной Салтыковой. Но старые обиды до сих пор не отпускают бывших супругов. В студии программы НТВ «Секрет на миллион» они поговорили по душам.
В ходе беседы с телеведущей Лерой Кудрявцевой Виктору Салтыкову пришлось рассказать об отношениях с бывшей женой Ириной Салтыковой. Он вспомнил, что они познакомились на гастролях в Сочи.
Виктор Салтыков: «Я увидел и понял: „Вот это да, ни фига себе“. Некий эффект, который она произвела, он меня немножко в ступор ввел».
Предложение своей первой супруге Ирине Салтыковой он сделал, когда она уже была беременна. Артист откровенно рассказал, что она собиралась сделать аборт, но Виктор отговорил ее от этого решения.
Виктор Салтыков: «После этого мы поехали и расписались».
Вместе они провели восемь лет. Но, по его словам, только в первый год все было нормально. Салтыков считает, что просто не был готов к семейной жизни, как и Ирина.
Вскоре в студии появилась и сама Ирина Салтыкова. Встреча бывших супругов началась холодно. Артистка отмахнулась от экс-мужа, пытавшегося ее обнять, со словами «Пошел ты!». А затем начала обвинять бывшего супруга в том, что он постоянно врет.
Но артистка смогла на короткое время забыть о всех обидах. Она с теплотой в голосе рассказала о знакомстве с Виктором. Следом разговор перешел на тему их совместного быта, и между бывшими супругами тут же завязалась перепалка. Сама Ирина утверждает, что была идеальной хозяйкой, а вот бывший муж с ней не согласился. Обсуждая финансовый вопрос в их семье, они снова не сошлись. По словам артистки, когда они женились, у Виктора ничего не было, а само торжество они справляли на средства ее родителей. Зарабатывать прилично он начал, как заявила Ира, только года через два.
Ирина Салтыкова: «Он распоряжался деньгами сам, он их прятал и не помнил. Но когда моя мама начала убираться, она нашла деньги за шкафом и под ковром».
В результате Ира объявила, что «для семьи он был жадным». По ее словам, дорогих подарков она не получала. Несмотря на все претензии, артистка признала, что в тяжелых ситуациях Виктор ее поддерживал. Как она призналась, в начале их отношений действительно была настоящая любовь, но все вскоре расстроилось.
Ирина Салтыкова: «Он, конечно, слабый человек, он попадает под влияние, выпивал».
Затем Салтыкова рассказала, что впервые выгнала его, требуя закодироваться от алкоголизма, потому что Виктор пил «с утра до вечера». Помирились они после того, как Виктора ограбили, и Ирина приехала к нему, чтобы поддержать. После этого они провели вместе еще три года. Но проблемы снова начались из-за пьянства Виктора, который не раз поднимал на Ирину руку. По ее словам, это стало основной причиной развода.
Кроме того, Ирина рассказала, что супруг в браке ей изменял. Сам Салтыков честно признался, что не был ей верен, но подчеркнул, что всегда пытался путем разговоров наладить отношения с женой. Ирина тоже созналась в измене, но, по ее словам, ею двигало желание отомстить мужу.
В результате Виктор и Ирина набросились друг на друга с обвинениями. Артист назвал бывшую жену стервой, та в ответ напомнила, что он не платил ей алименты после разрыва.
Ирина Салтыкова: «Ты тупой идиот. Ты или козел, или баран. Белиберду несешь».
После этого разговор перешел на их дочь Алису. И супруги продолжили ругаться.
Ирина Салтыкова: «Ты не мужик, ты хуже. Ты даже и не баба, хотя похоже очень сильно».
В конце Виктора Салтыкова ждал главный вопрос на миллион. Решился ли артист раскрыть его общий с Ириной самый страшный секрет? Ответ — в выпуске программы «Секрет на миллион».
Виктор Салтыков: «Я увидел и понял: „Вот это да, ни фига себе“. Некий эффект, который она произвела, он меня немножко в ступор ввел».
Предложение своей первой супруге Ирине Салтыковой он сделал, когда она уже была беременна. Артист откровенно рассказал, что она собиралась сделать аборт, но Виктор отговорил ее от этого решения.
Виктор Салтыков: «После этого мы поехали и расписались».
Вместе они провели восемь лет. Но, по его словам, только в первый год все было нормально. Салтыков считает, что просто не был готов к семейной жизни, как и Ирина.
Вскоре в студии появилась и сама Ирина Салтыкова. Встреча бывших супругов началась холодно. Артистка отмахнулась от экс-мужа, пытавшегося ее обнять, со словами «Пошел ты!». А затем начала обвинять бывшего супруга в том, что он постоянно врет.
Но артистка смогла на короткое время забыть о всех обидах. Она с теплотой в голосе рассказала о знакомстве с Виктором. Следом разговор перешел на тему их совместного быта, и между бывшими супругами тут же завязалась перепалка. Сама Ирина утверждает, что была идеальной хозяйкой, а вот бывший муж с ней не согласился. Обсуждая финансовый вопрос в их семье, они снова не сошлись. По словам артистки, когда они женились, у Виктора ничего не было, а само торжество они справляли на средства ее родителей. Зарабатывать прилично он начал, как заявила Ира, только года через два.
Ирина Салтыкова: «Он распоряжался деньгами сам, он их прятал и не помнил. Но когда моя мама начала убираться, она нашла деньги за шкафом и под ковром».
В результате Ира объявила, что «для семьи он был жадным». По ее словам, дорогих подарков она не получала. Несмотря на все претензии, артистка признала, что в тяжелых ситуациях Виктор ее поддерживал. Как она призналась, в начале их отношений действительно была настоящая любовь, но все вскоре расстроилось.
Ирина Салтыкова: «Он, конечно, слабый человек, он попадает под влияние, выпивал».
Затем Салтыкова рассказала, что впервые выгнала его, требуя закодироваться от алкоголизма, потому что Виктор пил «с утра до вечера». Помирились они после того, как Виктора ограбили, и Ирина приехала к нему, чтобы поддержать. После этого они провели вместе еще три года. Но проблемы снова начались из-за пьянства Виктора, который не раз поднимал на Ирину руку. По ее словам, это стало основной причиной развода.
Кроме того, Ирина рассказала, что супруг в браке ей изменял. Сам Салтыков честно признался, что не был ей верен, но подчеркнул, что всегда пытался путем разговоров наладить отношения с женой. Ирина тоже созналась в измене, но, по ее словам, ею двигало желание отомстить мужу.
В результате Виктор и Ирина набросились друг на друга с обвинениями. Артист назвал бывшую жену стервой, та в ответ напомнила, что он не платил ей алименты после разрыва.
Ирина Салтыкова: «Ты тупой идиот. Ты или козел, или баран. Белиберду несешь».
После этого разговор перешел на их дочь Алису. И супруги продолжили ругаться.
Ирина Салтыкова: «Ты не мужик, ты хуже. Ты даже и не баба, хотя похоже очень сильно».
В конце Виктора Салтыкова ждал главный вопрос на миллион. Решился ли артист раскрыть его общий с Ириной самый страшный секрет? Ответ — в выпуске программы «Секрет на миллион».
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