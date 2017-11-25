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    Обмотанного бриллиантами испанца задержали в аэропорту Мехико

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    Обмотанного бриллиантами испанца задержали в аэропорту Мехико

    Обмотанного бриллиантами испанца задержали в аэропорту Мехико

    Крупный груз контрабандных бриллиантов был задержан в аэропорту мексиканской столицы. Их перевозил испанский гражданин — спрятанными в сумке и обернутыми вокруг своего тела.

    Как говорится в сообщении полиции, мужчина «намеревался провезти в Колумбию 11,5 тысячи бриллиантов, не заявив об их законном происхождении».

    Из сообщения полиции: «Задержанный мог входить в международную сеть контрабанды бриллиантов из Африки».

    В полиции отметили, что испанец вел себя подозрительно и его попросили предъявить для осмотра ручную кладь. В ней было найдено второе дно, где оказались спрятаны бриллианты, расфасованные в пластиковые пакеты. Остальные пакеты были привязаны к телу контрабандиста.

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