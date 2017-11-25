Обмотанного бриллиантами испанца задержали в аэропорту Мехико

Крупный груз контрабандных бриллиантов был задержан в аэропорту мексиканской столицы. Их перевозил испанский гражданин — спрятанными в сумке и обернутыми вокруг своего тела.
Как говорится в сообщении полиции, мужчина «намеревался провезти в Колумбию 11,5 тысячи бриллиантов, не заявив об их законном происхождении».
Из сообщения полиции: «Задержанный мог входить в международную сеть контрабанды бриллиантов из Африки».
В полиции отметили, что испанец вел себя подозрительно и его попросили предъявить для осмотра ручную кладь. В ней было найдено второе дно, где оказались спрятаны бриллианты, расфасованные в пластиковые пакеты. Остальные пакеты были привязаны к телу контрабандиста.
Из сообщения полиции: «Задержанный мог входить в международную сеть контрабанды бриллиантов из Африки».
В полиции отметили, что испанец вел себя подозрительно и его попросили предъявить для осмотра ручную кладь. В ней было найдено второе дно, где оказались спрятаны бриллианты, расфасованные в пластиковые пакеты. Остальные пакеты были привязаны к телу контрабандиста.
En @AICM_mx, @PoliciaFedMx detuvo a una persona de nacionalidad española, quien pretendía trasladar a Colombia 11 mil 500 diamantes, de los que no acreditó su legal procedencia. Detenido podría formar parte de red internacional de contrabando de diamantes procedentes de África. pic.twitter.com/tPyavE91ZQ— Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) 25 ноября 2017 г.
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