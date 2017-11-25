Обмотанного бриллиантами испанца задержали в аэропорту Мехико

En @AICM_mx, @PoliciaFedMx detuvo a una persona de nacionalidad española, quien pretendía trasladar a Colombia 11 mil 500 diamantes, de los que no acreditó su legal procedencia. Detenido podría formar parte de red internacional de contrabando de diamantes procedentes de África. pic.twitter.com/tPyavE91ZQ — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) 25 ноября 2017 г.

Как говорится в сообщении полиции, мужчина «намеревался провезти в Колумбию 11,5 тысячи бриллиантов, не заявив об их законном происхождении».: «Задержанный мог входить в международную сеть контрабанды бриллиантов из Африки».В полиции отметили, что испанец вел себя подозрительно и его попросили предъявить для осмотра ручную кладь. В ней было найдено второе дно, где оказались спрятаны бриллианты, расфасованные в пластиковые пакеты. Остальные пакеты были привязаны к телу контрабандиста.