«Больше Европы»: Порошенко захотел «четыре союза» с ЕС

Украина хочет создать четыре союза с ЕС. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.
Как сообщает РИА Новости, речь идет о таможенном и энергетическом союзах, а также о едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной. По мнению Порошенко, данные направления являются «верным путем на этом этапе». Также он отметил, что хочет видеть «больше Европы в Украине».
Отмечается, что также украинский лидер договорился о продолжении работы над так называемым «планом Маршалла», который подразумевает выделение Украине дополнительных денежных средств.
Отмечается, что также украинский лидер договорился о продолжении работы над так называемым «планом Маршалла», который подразумевает выделение Украине дополнительных денежных средств.
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