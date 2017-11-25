Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
    •  
    Тормозной путь с АБС: как доказать невиновность в ДТП при отсутствии следов. автомобили, Главная дорога. Лаборатория, Главная дорога. Специальный репортаж, ДТП, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТормозной путь с АБС: как доказать невиновность в ДТП при отсутствии следов

    Тормозной путь с АБС: как доказать невиновность в ДТП при отсутствии следов

    комментировать
    Тормозной путь с АБС: как доказать невиновность в ДТП при отсутствии следов

    Тормозной путь с АБС: как доказать невиновность в ДТП при отсутствии следов

    Тормозной путь с АБС: как доказать невиновность в ДТП при отсутствии следов

      Опасная ситуация, катастрофа неизбежна — тормоз в пол. Если на асфальте остались черные следы — по ним рассчитают скорость разбившейся машины и выяснят вину водителя. Но современные автомобили с АБС не оставляют следов.

      После аварии водители находятся в стрессе и не понимают, что подписывают в протоколе. А ведь даже мелкие детали в протоколе и схеме ДТП могут изменить судьбу.

      Чтобы не стать жертвой следственной ошибки или ошибочной экспертизы, делайте фото с места аварии, ищите свидетелей и требуйте, если надо, проводить повторное исследование.

      Работа независимых экспертов стоит от 100 тысяч рублей. Дешевле, но дольше — услуги в государственных центрах. Чье заключение представлено суду, значения не имеет.

      Программа «Главная дорога» сравнила тормозной путь с АБС и без нее в разных дорожных условиях, а также проверила, смогут ли эксперты определить скорость машины по данным протокола. Результаты эксперимента, советы автовладельцам и примеры судебных разбирательств — в видеоматериале программы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru