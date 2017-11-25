Тормозной путь с АБС: как доказать невиновность в ДТП при отсутствии следов

Опасная ситуация, катастрофа неизбежна — тормоз в пол. Если на асфальте остались черные следы — по ним рассчитают скорость разбившейся машины и выяснят вину водителя. Но современные автомобили с АБС не оставляют следов.
После аварии водители находятся в стрессе и не понимают, что подписывают в протоколе. А ведь даже мелкие детали в протоколе и схеме ДТП могут изменить судьбу.
Чтобы не стать жертвой следственной ошибки или ошибочной экспертизы, делайте фото с места аварии, ищите свидетелей и требуйте, если надо, проводить повторное исследование.
Работа независимых экспертов стоит от 100 тысяч рублей. Дешевле, но дольше — услуги в государственных центрах. Чье заключение представлено суду, значения не имеет.
Программа «Главная дорога» сравнила тормозной путь с АБС и без нее в разных дорожных условиях, а также проверила, смогут ли эксперты определить скорость машины по данным протокола. Результаты эксперимента, советы автовладельцам и примеры судебных разбирательств — в видеоматериале программы.
Чтобы не стать жертвой следственной ошибки или ошибочной экспертизы, делайте фото с места аварии, ищите свидетелей и требуйте, если надо, проводить повторное исследование.
Работа независимых экспертов стоит от 100 тысяч рублей. Дешевле, но дольше — услуги в государственных центрах. Чье заключение представлено суду, значения не имеет.
Программа «Главная дорога» сравнила тормозной путь с АБС и без нее в разных дорожных условиях, а также проверила, смогут ли эксперты определить скорость машины по данным протокола. Результаты эксперимента, советы автовладельцам и примеры судебных разбирательств — в видеоматериале программы.
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