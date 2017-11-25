Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке бруцеллеза в США

Подчеркивается, что инфекция особо опасна для беременных женщин. Согласно сообщению Центра по контролю заболеваний США (CDC), возбудители бруцеллеза найдены в молочных продуктах Udder Milk. Всем, кто покупал товары этой марки, необходимо обратиться к врачам.Первый случай был отмечен у беременной женщины в конце сентября в штате Нью-Джерси. Было начато расследование, однако компания Udder Milk не предоставила информации о фермах, у которых закупала сырое молоко или продукты из него.: «CDC информирует о том, что штамм RB51 является устойчивым к антибиотикам, которые обычно назначают для лечения бруцеллеза. Именно по этой причине специалисты рекомендуют установить, какой именно штамм возбудителя бруцеллеза может присутствовать в организме лиц, употребивших молоко компании Udder Milk».В ведомстве просят граждан РФ учитывать эту информацию при планировании поездок в Штаты.