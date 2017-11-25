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    Трехлетнему Лёве срочно нужны средства на пересадку костного мозга. SOS, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрехлетнему Лёве срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Трехлетнему Лёве срочно нужны средства на пересадку костного мозга

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    Трехлетнему Лёве срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Трехлетнему Лёве срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Трехлетнему Лёве срочно нужны средства на пересадку костного мозга

      У трехлетнего Лёвы Полиенко из Подмосковья — иммунодефицит, а это значит, что он беззащитен перед даже самой ничтожной инфекцией. Единственный шанс на нормальную жизнь — это пересадка костного мозга. Донор уже есть, осталось найти необходимую сумму — а это 1 млн 700 тысяч рублей, таких денег родителям Лёвы самим не собрать.

      Диагностировать болезнь Лёвы удалось только спустя два года постоянной борьбы за выживание. Это один из видов иммунодефицита. Кровяные клетки в организме Левы — фагоциты — по какой-то причине не борются с вирусными заболеваниями. Ребенок беззащитен перед любой инфекцией, поэтому его окружает абсолютная стерильность и минимум людей и никаких прогулок на улице.

      Екатерина Викторова, врач аллерголог и иммунолог: «Лева наблюдается в нашем центре уже давно, больше года. Поступил он в тяжелом состоянии. Потребовалось много времени и сил для того, чтобы стабилизировать его состояние. К трансплантации костного мозга необходимо минимум инфекций, чтобы все прошло без осложнений».

      И все же Леве повезло. Костный мозг, необходимый для пересадки, нашли очень быстро — у донора из Польши. Но чтобы осуществить операцию по трансплантации костного мозга, его еще предстоит забрать от донора и привезти в Россию. На это необходим 1 млн 700 тысяч рублей.

      Чтобы помочь Льву, отправьте любую сумму цифрами в СМС на номер 6162. Фонд «Подари жизнь».

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