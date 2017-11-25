Трехлетнему Лёве срочно нужны средства на пересадку костного мозга

Диагностировать болезнь Лёвы удалось только спустя два года постоянной борьбы за выживание. Это один из видов иммунодефицита. Кровяные клетки в организме Левы — фагоциты — по какой-то причине не борются с вирусными заболеваниями. Ребенок беззащитен перед любой инфекцией, поэтому его окружает абсолютная стерильность и минимум людей и никаких прогулок на улице., врач аллерголог и иммунолог: «Лева наблюдается в нашем центре уже давно, больше года. Поступил он в тяжелом состоянии. Потребовалось много времени и сил для того, чтобы стабилизировать его состояние. К трансплантации костного мозга необходимо минимум инфекций, чтобы все прошло без осложнений».И все же Леве повезло. Костный мозг, необходимый для пересадки, нашли очень быстро — у донора из Польши. Но чтобы осуществить операцию по трансплантации костного мозга, его еще предстоит забрать от донора и привезти в Россию. На это необходим 1 млн 700 тысяч рублей.