СМИ: болтливый волонтер сорвал наступление ВСУ в Донбассе

В прессе появилась информация о том, что украинские силовики готовились к масштабному наступлению в Донбассе.
Однако, как выяснилось, этим планам ВСУ не суждено было сбыться. Наступление было сорвано из-за того, что один из волонтеров раскрыл планы силовиков.
Как поведал журналистам один из офицеров 54-й бригады ВС Украины, планировалось захватить значительную территорию и выйти на окраину Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР.
Офицер: «Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности».
Информацию о готовящимся наступлении обнародовал один из волонтеров, после этого ополчение подтянуло резервы. В результате, как утверждает телеканал ТСН, все ограничилось захватом населенных пунктов Травневое и Гладосово, расположенных в так называемой серой зоне.
Как поведал журналистам один из офицеров 54-й бригады ВС Украины, планировалось захватить значительную территорию и выйти на окраину Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР.
Офицер: «Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности».
Информацию о готовящимся наступлении обнародовал один из волонтеров, после этого ополчение подтянуло резервы. В результате, как утверждает телеканал ТСН, все ограничилось захватом населенных пунктов Травневое и Гладосово, расположенных в так называемой серой зоне.
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