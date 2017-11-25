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    СМИ: болтливый волонтер сорвал наступление ВСУ в Донбассе

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    СМИ: болтливый волонтер сорвал наступление ВСУ в Донбассе

    СМИ: болтливый волонтер сорвал наступление ВСУ в Донбассе

    СМИ: болтливый волонтер сорвал наступление ВСУ в Донбассе
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • В прессе появилась информация о том, что украинские силовики готовились к масштабному наступлению в Донбассе.

    Однако, как выяснилось, этим планам ВСУ не суждено было сбыться. Наступление было сорвано из-за того, что один из волонтеров раскрыл планы силовиков.

    Как поведал журналистам один из офицеров 54-й бригады ВС Украины, планировалось захватить значительную территорию и выйти на окраину Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР.

    Офицер: «Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности».

    Информацию о готовящимся наступлении обнародовал один из волонтеров, после этого ополчение подтянуло резервы. В результате, как утверждает телеканал ТСН, все ограничилось захватом населенных пунктов Травневое и Гладосово, расположенных в так называемой серой зоне.

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