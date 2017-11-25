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    Журнал Time опроверг заявление Трампа о «человеке года»

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    Журнал Time опроверг заявление Трампа о «человеке года»

    Журнал Time опроверг заявление Трампа о «человеке года»

    Журнал Time опроверг заявление Трампа о «человеке года»
  • Фото: Associated Press © 2017, Manuel Balce Ceneta

    • Американский журнал Time опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему предлагали снова стать «человеком года».

    Трамп написал в своем Twitter, что представитель журнала Time звонил ему сообщить, что, возможно, он, как и годом ранее, снова будет объявлен «человеком года», но для этого ему необходимо согласиться на интервью и фотосессию, и он решил отказаться.

    Дональд Трамп, президент США: «Я ответил, что, пожалуй, это не лучшая идея, и отказался».



    В Time на это ответили, что у президента США сложилось ошибочное представление о процессе выбора „человека года“».

    Time: «Журнал не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря».


    В 2015 году Трамп раскритиковал журнал за то, что «человеком года» стала Ангела Меркель, и заявил, что издание никогда не выберет его. Однако уже в следующем году именно Трамп в статусе избранного президента США был объявлен «человеком года».

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