Журнал Time опроверг заявление Трампа о «человеке года»

Американский журнал Time опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему предлагали снова стать «человеком года».
Трамп написал в своем Twitter, что представитель журнала Time звонил ему сообщить, что, возможно, он, как и годом ранее, снова будет объявлен «человеком года», но для этого ему необходимо согласиться на интервью и фотосессию, и он решил отказаться.
Дональд Трамп, президент США: «Я ответил, что, пожалуй, это не лучшая идея, и отказался».
В Time на это ответили, что у президента США сложилось ошибочное представление о процессе выбора „человека года“».
Time: «Журнал не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря».
В 2015 году Трамп раскритиковал журнал за то, что «человеком года» стала Ангела Меркель, и заявил, что издание никогда не выберет его. Однако уже в следующем году именно Трамп в статусе избранного президента США был объявлен «человеком года».
Дональд Трамп, президент США: «Я ответил, что, пожалуй, это не лучшая идея, и отказался».
Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named «Man (Person) of the Year, like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017
В Time на это ответили, что у президента США сложилось ошибочное представление о процессе выбора „человека года“».
Time: «Журнал не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря».
The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6.— TIME (@TIME) November 25, 2017
В 2015 году Трамп раскритиковал журнал за то, что «человеком года» стала Ангела Меркель, и заявил, что издание никогда не выберет его. Однако уже в следующем году именно Трамп в статусе избранного президента США был объявлен «человеком года».
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