В Бразилии неизвестные выстрелили в вице-консула США

Вице-консул США Рио-де-Жанейро Стефани Болен получила ранение, когда ее машину пытались ограбить.
Как передает телеканал Globo, нападение на машину дипломата было совершено в городе Ангра-дус-Рейс. Автомобиль, в котором находились вице-консул США Рио-де-Жанейро Стефани Болен и ее супруг, притормозил у обочины. В этот момент несколько человек попытались ворваться в салон машины и ограбить американцев.
Автомобиль рванул с места и покинул место нападения, но преступники обстреляли машину и ранили вице-консула. Женщина получила ранение в ногу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Как сообщают врачи, ее жизни ничего не угрожает.
Автомобиль рванул с места и покинул место нападения, но преступники обстреляли машину и ранили вице-консула. Женщина получила ранение в ногу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Как сообщают врачи, ее жизни ничего не угрожает.
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