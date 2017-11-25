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    В Бразилии неизвестные выстрелили в вице-консула США

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    • Фото: @Lared1061 / twitter.com
    В Бразилии неизвестные выстрелили в <nobr>вице-консула</nobr> США

    В Бразилии неизвестные выстрелили в вице-консула США

    В Бразилии неизвестные выстрелили в <nobr>вице-консула</nobr> США
  • Фото: @Lared1061 / twitter.com

    • Вице-консул США Рио-де-Жанейро Стефани Болен получила ранение, когда ее машину пытались ограбить.

    Как передает телеканал Globo, нападение на машину дипломата было совершено в городе Ангра-дус-Рейс. Автомобиль, в котором находились вице-консул США Рио-де-Жанейро Стефани Болен и ее супруг, притормозил у обочины. В этот момент несколько человек попытались ворваться в салон машины и ограбить американцев.

    Автомобиль рванул с места и покинул место нападения, но преступники обстреляли машину и ранили вице-консула. Женщина получила ранение в ногу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Как сообщают врачи, ее жизни ничего не угрожает.

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