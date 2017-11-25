Баскетболисты ЦСКА обыграли испанскую «Уникаху» в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА одержали седьмую победу в матче регулярного чемпионата Евролиги и продолжают возглавлять турнирную таблицу.
Баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли испанскую «Уникаху». Встреча закончилась со счетом 89:80 в пользу армейцев.
Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 21 очко. У испанского клуба отличился американский центровой Джеймс Огастин (18 очков).
Московский клуб одержал седьмую победу в девяти матчах чемпионата. В следующем раунде ЦСКА 1 декабря примет испанскую «Барселону», напоминает ТАСС.
Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 21 очко. У испанского клуба отличился американский центровой Джеймс Огастин (18 очков).
Московский клуб одержал седьмую победу в девяти матчах чемпионата. В следующем раунде ЦСКА 1 декабря примет испанскую «Барселону», напоминает ТАСС.
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