В Чехии рядовой военной полиции сломал нос замминистра обороны страны

В Чехии расследуют обстоятельства довольно необычной драки между заместителем министра обороны страны и рядовым военной полиции. Причиной конфликта СМИ называют соперничество
из-за женщины.
Как сообщил информационный портал Aktualne, драка произошла в курортном городке Шпиндлеров Млин на севере Чехии. Полицейским пришлось разнимать пьяных драчунов, которыми оказались заместитель министра обороны Чехии Павел Беран и рядовой представитель военной полиции, чье имя не называется.
По информации СМИ, у замминистра сломан нос, а у его противника зафиксированы сотрясение мозга и другие травмы.
Павел Беран заявил, что на него напал незнакомый человек, и что он не знает, по какой причине тот сломал ему нос. Однако местные журналисты со ссылкой на источники в Минобороны утверждают, что конфликт произошел из-за одной из подчиненных замминистра, которая ранее была его любовницей.
В министерстве обороны Чехии и в военной полиции отказываются давать какие-либо комментарии, заявляя, что ведется расследование.
По информации СМИ, у замминистра сломан нос, а у его противника зафиксированы сотрясение мозга и другие травмы.
Павел Беран заявил, что на него напал незнакомый человек, и что он не знает, по какой причине тот сломал ему нос. Однако местные журналисты со ссылкой на источники в Минобороны утверждают, что конфликт произошел из-за одной из подчиненных замминистра, которая ранее была его любовницей.
В министерстве обороны Чехии и в военной полиции отказываются давать какие-либо комментарии, заявляя, что ведется расследование.
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