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Звезды сошлись
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    В Чехии рядовой военной полиции сломал нос замминистра обороны страны

    1 комментарий
    • Фото: army.cz
    В Чехии рядовой военной полиции сломал нос замминистра обороны страны

    В Чехии рядовой военной полиции сломал нос замминистра обороны страны

    В Чехии рядовой военной полиции сломал нос замминистра обороны страны
  • Фото: army.cz

    • В Чехии расследуют обстоятельства довольно необычной драки между заместителем министра обороны страны и рядовым военной полиции. Причиной конфликта СМИ называют соперничество из-за женщины.

    Как сообщил информационный портал Aktualne, драка произошла в курортном городке Шпиндлеров Млин на севере Чехии. Полицейским пришлось разнимать пьяных драчунов, которыми оказались заместитель министра обороны Чехии Павел Беран и рядовой представитель военной полиции, чье имя не называется.

    По информации СМИ, у замминистра сломан нос, а у его противника зафиксированы сотрясение мозга и другие травмы.

    Павел Беран заявил, что на него напал незнакомый человек, и что он не знает, по какой причине тот сломал ему нос. Однако местные журналисты со ссылкой на источники в Минобороны утверждают, что конфликт произошел из-за одной из подчиненных замминистра, которая ранее была его любовницей.

    В министерстве обороны Чехии и в военной полиции отказываются давать какие-либо комментарии, заявляя, что ведется расследование.

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