Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    В петербургском «Мюзик-Холле» запела Леди Совершенство. Санкт-Петербург, дети и подростки, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургском «Мюзик-Холле» запела Леди Совершенство

    В петербургском «Мюзик-Холле» запела Леди Совершенство

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    В петербургском <nobr>«Мюзик-Холле»</nobr> запела Леди Совершенство

    В петербургском «Мюзик-Холле» запела Леди Совершенство

    В петербургском <nobr>«Мюзик-Холле»</nobr> запела Леди Совершенство

      На сцене знаменитого музыкального театра проходит премьера спектакля «Мэри Поппинс с нами».

      Режиссер постановки Василий Заржецкий решил не говорить до свидания самой волшебной няне на свете. Но за основу взял классическую повесть о добропорядочной английской семье, в которую заниматься воспитанием детей и приходит Мэрри Поппинс.

      Однако при работе над спектаклем не забыли и том, что сейчас за окном XXI век, а значит не обойтись без современных технологий. В представляемой постановке множество спецэффектов и используется даже 3D-мэппинг.

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