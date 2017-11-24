В петербургском «Мюзик-Холле» запела Леди Совершенство

На сцене знаменитого музыкального театра проходит премьера спектакля «Мэри Поппинс с нами».

Режиссер постановки Василий Заржецкий решил не говорить до свидания самой волшебной няне на свете. Но за основу взял классическую повесть о добропорядочной английской семье, в которую заниматься воспитанием детей и приходит Мэрри Поппинс.



Однако при работе над спектаклем не забыли и том, что сейчас за окном XXI век, а значит не обойтись без современных технологий. В представляемой постановке множество спецэффектов и используется даже 3D-мэппинг.