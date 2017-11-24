В Петербурге собрали самые трогательные фото мам и детенышей

К Международному дню матери, который отметят 26 ноября, в Петербурге приурочили фотовыставку, посвященную материнству в мире дикой природы.

Удивительные кадры материнства в дикой природе представили сегодня фотографы и биологи в галерее «Центре книги и графики» на Литейном проспекте. Организаторы экспозиции подобрали снимки мировых авторов, которые смогли поймать наиболее трогательные и впечатляющие моменты воспитания детенышей.



Карточки, сделанные операторами в разных уголках планеты, подчеркивают радости и трудности сохранения жизни потомству порой в самых суровых условиях. В суровых же условиях приходиться работать и самим фотоохотникам, которые готовы часами ждать на морозе и жаре удачного кадра.



Героями фотолетописи сегодня стали не только знаменитые обитатели Камчатки или Заполярья, но и животные, успешно освоившие ареал в Ленинградской области — выдры, выводящие потомство на охраняемых Раковых озерах.