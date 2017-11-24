В Петербург привезли знаменитые портреты Модильяни

Музей Фаберже на Фонтанке представляет выставку одного из самых известных художников начала ХХ века.

Помимо рядовых картин в представленной экспозиции есть и шедевр Модильяни — «Девочка в голубом». Также на выставке есть работы его близкого друга — художника русского происхождения Хаима Сутина и других легенд Монпарнаса.



Удивительно, что все картины этой большой выставки из собрания лишь одного частного коллекционера, современника и покровителя представленных мастеров Йонаса Неттера. Интересно, что страховая стоимость коллекции — около миллиарда долларов.



Кроме того, на выставке через портреты Модильяни готовы рассказать одну из самых романтических историй любви. Свою жену мастер рисовал 20 раз, пытаясь раскрыть всю глубину нежности этой красивой женщины. Это сейчас Модильяни — один из самых дорогих художников в мире, его картины продаются за миллионы евро.



Но при жизни он был нищим и умер в холодной мастерской от туберкулеза. Его жена Жанна Эбютерн ушла из жизни на следующий день, не пожелав оставаться одной без супруга.



Между тем сотрудники Музея Фаберже большое внимание уделили подсветке картин. Сын коллекционера решил лично приехать и посмотреть выставку в Петербурге, чтобы увидеть, как картины из коллекции его отца, которые больше полувека пролежали под замком, заиграли новыми красками.