Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В жилом доме в Мурманске взорвался газ: видео с места ЧП. Мурманск, взрывы газа, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ жилом доме в Мурманске взорвался газ: видео с места ЧП

    В жилом доме в Мурманске взорвался газ: видео с места ЧП

    1 комментарий
    • Фото: my_kursk / vk.com
    В жилом доме в Мурманске взорвался газ: видео с места ЧП

    В жилом доме в Мурманске взорвался газ: видео с места ЧП

    В жилом доме в Мурманске взорвался газ: видео с места ЧП
    • Фото: my_kursk / vk.com

      • Две квартиры загорелись после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске.

      По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска произошло обрушение кровли, повреждены межкомнатные перекрытия. Горят две квартиры на пятом этаже, сообщили ТАСС в экстренных службах.

      Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

      Спасатели эвакуируют жильцов дома. В Пулково готов к вылету вертолет Ми-8 МЧС России. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения.

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