В жилом доме в Мурманске взорвался газ: видео с места ЧП

Две квартиры загорелись после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске.
По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска произошло обрушение кровли, повреждены межкомнатные перекрытия. Горят две квартиры на пятом этаже, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.
Спасатели эвакуируют жильцов дома. В Пулково готов к вылету вертолет Ми-8 МЧС России. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения.
Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.
Спасатели эвакуируют жильцов дома. В Пулково готов к вылету вертолет Ми-8 МЧС России. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения.
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