В Неву спустили современный корвет «Тайфун»

На Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» торжественно спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Тайфун» для ВМФ России.

«Тайфун» — это первый корвет серии 22800, разработанный ЦКБ «Алмаз». Малый ракетный корабль выполняет боевые задачи в ближней морской зоне.



Как сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба, такого массового строительства кораблей одной серии отечественный флот еще не знал. В ближайшие годы в строй должны войти сразу 18 подобных «Тайфуну» малых ракетных кораблей.



Несмотря на то, что его официальное предназначение — ближняя морская зона, по словам специалистов, он легко может взаимодействовать с дальними морскими группировками. Именно так о технических и боевых характеристиках этого проекта высказался замглавкома ВМФ.



Виктор Бурсук, заместитель главнокомандующего ВМФ России: «Этот корабль отличается лучшими мореходными качествами и получает возможность работать в дальней морской зоне. Вооружение корабля позволяет практически стирать грань между кораблями ближней и дальней морской зоны».



К церемонии спуска на воду готовились долго и тщательно. С крестной мамой корабля даже отрепетировали традиционную процедуру. Но в нужный момент, что-то пошло не так, и бутылка не разбилась о борт с первого раза.



Эти корабли будут строить не только на заводе под Петербургом, но в Феодосии и на Дальнем Востоке. Заложенный два года назад «Тайфун» не имеет ни одного технического узла иностранного производства. Российские корабелы даже нашли эффективную замену энергетическим установкам, которые раньше поставляла Украина. Отечественные двигатели оказались даже быстрее и экономичнее.



Максимальная скорость «Тайфуна» — 30 узлов. А запас хода такой, что корабль дойдет из Петербурга до Гамбурга и вернется еще с остатками топлива. Что касается вооружения, то корабли этого проекта будут оснащены ставшими уже знаменитыми ракетами «Калибр».