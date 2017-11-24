Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В Перми ищут хромого убийцу двух человек

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    В Перми ищут хромого убийцу двух человек

    В Перми ищут хромого убийцу двух человек

    В Перми ищут мужчину, который причастен к нападениям на двух жителей Перми в одном и том же квартале города.

    Тело 31-летнего жителя Перми с многочисленными травмами головы нашли в лесопарковой зоне Кировского района. Следом в том же квартале нашли еще одного тяжелораненого — 52-летнего мужчину с травмами головы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

    В совершении преступлений подозревается мужчина крепкого телосложения и высокого роста, который при ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит.

    Жителей микрорайона Закамск просят сообщить любые сведения, которые могут помочь расследованию. В том числе следователи обратились к водителям автомобилей с видеорегистраторами, которые могли проезжать по району 22 ноября в период с часу до трех ночи.

    Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное отделение СК.

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