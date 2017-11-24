Полиция ищет ночного гонщика на Audi с севера Петербурга

Ведется розыск водителя белого внедорожника, устроившего ДТП на проспекте Энгельса, а затем скрывшегося в Парнасе и протаранившего авто уже там.

Полиция Выборгского района ищет организатора экстремальных ночных гонок в раскуроченном автомобиле. По словам очевидцев, сперва водитель престижного белого кроссовера Audi Q5 спровоцировал аварию на проспекте Энгельса. Итог стремительно маневра — несколько поврежденных легковушек у обочины и даже перевернутый грузовик.



Но этого сумрачному гонщику не хватило и, скрываясь с места ДТП, он направил свой разбитый болид в сторону кольцевой. Уже в районе Парнаса водитель, видимо, решил спутать следы, разъезжая кругами по одному и тому же двору. И заодно таранил припаркованные автомобили и прохожих, пытавшихся зафиксировать фотофиниш ночного ралли.



Завершив несколько кругов, водитель, судя по всему, устал бороться с необузданным внедорожником. Он так и оставил машину с разбитым капотом и вывернутыми наружу крыльями у своего подъезда и как ни в чем не бывало ушел домой. Уже утром выяснилось: всего на счету автомобильного экстремиста больше десяти поврежденных машин.