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ЧП. Расследование
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    Историк назвал блюда предсмертного ужина Гитлера

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    Историк назвал блюда предсмертного ужина Гитлера

    Историк назвал блюда предсмертного ужина Гитлера

    Австрийский историк расшифровал и обнародовал письма повара-диетолога Адольфа Гитлера Констанции Манциарли, в которых описываются вкусовые предпочтения фюрера и рассказывается, что он ел перед смертью.

    Констанция Манциарли проработала диетологом Гитлера около года. Вечером 30 апреля 1945 года женщину вызвали в в бункер Гитлера и приказали приготовить ему последний ужин — яичницу и картофельное пюре. Таким образом она стала одной из первых, кто узнал о самоубийстве фюрера, сообщает издание Focus.

    В письмах сестре Манциарли подробно описывала вкусовые пристрастия Гитлера и отмечала, что он хорошо ел, но придерживался диеты и не употреблял мяса. Однако любил пироги и торты, которые пекла Манциарли, и «ел их в огромном количестве».

    Повар также писала, что попала на службу к Гитлеру случайно, после того как он узнал о «неарийском» происхождении ее предшественницы. Женщина не горела желанием работать на диктатора, но боялась отказаться и попасть под суд.

    Судьба Манциарли после самоубийства Гитлера неизвестна. По некоторым данным, в мае 1945 года ее расстреляли.



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