В Китае у россиянина требуют 11 млн рублей после гибели человека в ДТП

Сегодня супруге россиянина, которого обвиняют в убийстве в Китае, назвали цену его свободы. Родственники погибшего потребовали заплатить 11 миллионов рублей в счет возмещения морального ущерба. Это поможет избежать самого сурового наказания и сократить тюремный срок.

Мужа Наталья не видела с 9 ноября, с тех пор как он отправился в очередную командировку в Китай. Алексей — дальнобойщик, в Россию привозит фрукты. Он позвонил родным и сообщил, что попал в беду в чужой стране. Под колесами его фуры погиб человек.



Произошедшее — несчастный случай, уверяет россиянин. Его ошибка только в том, что он доверился постороннему. Во время разгрузки Герасимов пытался припарковаться, ему дали отмашку, но не сказали, что между большегрузами стоит человек.



Сразу после этого телефонного звонка Алексея поместили под стражу. Теперь его ждет суд. Родные погибшего китайца уже заявили, что потеряли единственного кормильца, и потребовали возмещения ущерба.



Это должна была быть одна из последних командировок Алексея. Он мечтал покончить с бесконечными путешествиями и стать фермером, даже успел закупить технику. Теперь его жена все распродает. Но даже продажи квартиры будет недостаточно для возмещения ущерба китайской семье.



Сегодня адвоката и юридическую помощь россиянину предоставили в консульстве РФ.



То, что произошло с китайским грузчиком, могут расценить и как несчастный случай, и как непредумышленное убийство. Примирение с потерпевшей стороной и выплата компенсации не избавит россиянина от наказания, но может повлиять на приговор: тюремный срок могут заменить на условный или на исправительные работы. Самое страшное, что в Китае все еще действует смертная казнь. Впрочем, она дальнобойщику не грозит, если, конечно, его не обвинят в умышленном убийстве.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.