В Архангельске завели дело после появления в Сети видео секса подростков на «вписке»

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после размещения в Сети видео, снятого во время вечеринки нетрезвых подростков.

Видео вечеринки подростков было опубликовано в Интернете. На кадрах молодой человек занимается сексом с одной из девушек. Участники «вписки» распивают спиртные напитки и нецензурно ругаются.



СК РФ по Архангельской области: «18 ноября 2017 года ночью в Соломбальском округе Архангельска компания несовершеннолетних употребляла спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетние вступили в половую связь, что было снято присутствующими на фотокамеры в сотовых телефонах, после чего фотоматериалы выложены в сеть Интернет».



В региональном следственном управлении отметили, что речи об изнасиловании либо развратных действиях не идет. Дело возбуждено по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни», а также «Изготовление и распространение порнографии с участием несовершеннолетних».



Заявление по факту произошедшего в правоохранительные органы подала мать девушки.



Тем временем пользователи Интернета уже провели собственное «расследование» этой истории, установив личности всех ее участников. Девушке, которая предавалась любовным утехам, — 15 лет (по другой информации — 14). Сообщается, что она, возможно, еще до этой «вписки» была беременна. Ее партнеру, возможно, 17 лет; снявшим видео «операторам» 16 и 18 лет.