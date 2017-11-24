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    Суд увеличил срок легкоатлету Оскару Писториусу с 6 до 13 лет

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    • Фото: Reuters © 2017, Siphiwe Sibeko
    Суд увеличил срок легкоатлету Оскару Писториусу с 6 до 13 лет

    Суд увеличил срок легкоатлету Оскару Писториусу с 6 до 13 лет

    Суд увеличил срок легкоатлету Оскару Писториусу с 6 до 13 лет
  • Фото: Reuters © 2017, Siphiwe Sibeko

    • Верховный апелляционный суд ЮАР вынес решение об увеличении срока заключения легкоатлета-паралимпийца Оскара Писториуса за умышленное убийство с 6 лет до 13 лет и 5 месяцев.

    Это уже второе слушание, после которого легкоатлету-паралимпийцу Оскару Писториусу увеличивают срок заключения за умышленное убийство своей любовницы.

    В 2014-м суд признал Писториуса виновным в непредумышленном убийстве и назначил наказание в виде 5 лет заключения, а позже посчитал, что убийство было умышленным, и увеличил тюремный срок до 6 лет.

    В этот раз обвинение потребовало максимального срока наказания — 15 лет лишения свободы. Суд согласился с прокурорами, однако вычел из приговора уже отбытый спортсменом срок, сообщает Reuters.

    смотретьЗа умышленное убийство подруги Писториус приговорен к 6 годам
    За умышленное убийство подруги Писториус приговорен к 6 годам
    В 2013 году бегун застрелил свою девушку через дверь ванной, якобы приняв ее за грабителя. Обвинение настаивало, что на самом деле причиной убийства стала не ошибка, а ссора между Оскаром Писториусом и Ривой Стинкамп. Наказание 31-летний паралимпиец отбывает в тюрьме Аттериджвиля — окраинного района столицы Претории.

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