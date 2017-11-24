Пятьдесят оттенков коричневого: как изменилась жизнь на Украине после «Евромайдана»

Четыре года назад в Киеве началась первая масштабная акция «Евромайдана». На центральную площадь вышли десятки тысяч человек, не согласных с политикой Виктора Януковича. Митинг привел к государственному перевороту, гражданской войне и расколу страны. Жертвами противостояния стали больше 80 человек, сотни были ранены. Спустя четыре года эксперты не сомневаются — это была хорошо спланированная провокация. А что в итоге получили простые украинцы?

Четыре года назад все начиналось почти обыденно. Собралось несколько сотен человек на центральной площади, агитировали за ассоциацию с Евросоюзом, разбили палатки. Через несколько дней интерес народа к этой акции начал угасать. Так бы все и закончилось с приходом холодов, но у архитекторов очередной цветной революции был заготовлен план «Б». Они решили, что Майдану нужна жертва — человеческая кровь.



Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины: «И вот в 4 часа утра вдруг приезжают осветительные приборы, все камеры центральных каналов. Где-то в 4:15 с гостинцы „Украина“, которая расположена выше, спускается человек 100 молодчиков. Теперь то мы знаем, что это был так называемый „Правый сектор“».



А дальше все как по нотам. «Правосеки» избили дежуривших здесь патрульных, те вызвали подмогу, налетел «Беркут» и зачистил площадь. Тут операторы принадлежавших Петру Порошенко телеканалов включили камеры и выдали в эфир: власти избивают невинных студентов. Новость вызвала бурю возмущения и вскоре весь Майдан был заставлен палатками. Четко спланированная провокация, в которой угадывается почерк заокеанских спецслужб.



Толпу держали в напряжении, и как только революционный накал спадал, невесть откуда прилетала пуля, убивала случайного активиста, а людям говорили: «Во всем виноват кровавый режим». Хотя власти так и не решились выдать отрядам «Беркута» оружие.



Через четыре года можно уверенно подводить итоги. Дивиденды с «Евромайдана» состригли некоторые олигархи во главе с Порошенко и их заокеанские кураторы. А сами украинцы получили невменяемую власть, которую в том же Киеве порой называют «пятьдесят оттенков коричневого».



За это время произошел крах экономики, гривна обесценилась в три с половиной раза, а тарифы — выросли. Было 14 миллионов пенсионеров, осталось 11. Да и молодежь по «безвизу» бежит из страны. Пять миллионов граждан, по официальной статистике, подались в гастарбайтеры. В итоге страна оказалась расколота. «Свидомые», то есть так называемые истинные, западные украинцы пытаются и на востоке насадить свою власть. И чем больше они усердствуют, тем глубже пропасть между Киевом и Донбассом.



И чем яростнее на Майдане кричат бандеровское приветствие «Слава Украине!», тем бесславнее кажется ее будущее.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.