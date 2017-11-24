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    Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии. выборы, инаугурации, Киргизия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

    Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

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    Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

    Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

    Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

      В Киргизии прошла церемония инаугурации нового президента Сооронбая Жээнбекова. Нового главу государства выбрали еще 15 октября.

      Сегодня он принес присягу народу республики и получил от председателя ЦИК удостоверение, нагрудной знак и штандарт президента.

      В резиденцию Ала-Арча Сооронбай Жээнбеков прибыл после Алмазбека Атамбаева, чьи президентские полномочия с сегодняшнего дня заканчиваются.

      Выступая на инаугурации, президент заявил, что Киргизия продолжит стратегическое партнерство с Россией, а отношения с соседними странами будут основаны на взаимном уважении и принципах невмешательства во внутренние дела.

      Сооронбаю Жээнбекову 59 лет, до выдвижения на главный пост страны он руководил киргизским правительством.

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