Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

В Киргизии прошла церемония инаугурации нового президента Сооронбая Жээнбекова. Нового главу государства выбрали еще 15 октября.

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Сегодня он принес присягу народу республики и получил от председателя ЦИК удостоверение, нагрудной знак и штандарт президента.



В резиденцию Ала-Арча Сооронбай Жээнбеков прибыл после Алмазбека Атамбаева, чьи президентские полномочия с сегодняшнего дня заканчиваются.



Выступая на инаугурации, президент заявил, что Киргизия продолжит стратегическое партнерство с Россией, а отношения с соседними странами будут основаны на взаимном уважении и принципах невмешательства во внутренние дела.



Сооронбаю Жээнбекову 59 лет, до выдвижения на главный пост страны он руководил киргизским правительством.