В Саратовской области роженица умерла из-за неправильно поставленной капельницы

В Саратовской области на скамье подсудимых оказались врачи одной из районных больниц. Акушера и анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей: во время родов умерла молодая женщина. Свою вину медики уже признали, но пока идет судебный процесс продолжают исправно ходить на работу.

Елизавета Семенова умерла через сутки после родов. Согласно материалам уголовного дела, по вине врачей.



Пётр Харламов, руководитель межрайонного СО СУ СКР: «Два врача медицинского учреждения, а именно анестезиолог-реаниматолог и врач акушер-гинеколог, допустили нарушение своих обязанностей по оказанию медицинской помощи пациентке».



Родные женщины говорят, что врачебных ошибок была целая череда. Гинеколог, что вела беременность, ошиблась в сроках на три недели. Врачи сельской больницы, вместо того чтобы отправить роженицу в Саратов или соседний Ершов, сами взялись за сложные роды. Потому что санитарная машина в тот день уже уехала. Операция, как установила экспертиза, прошла неудачно.



К тому же в больнице не оказалось донорской крови, за ней пришлось ехать в соседний Ершов. При этом анестезиолог-реаниматолог два раза проколол подключичную вену и, вместо того чтоб следить за капельницей, ушел спать. Когда два с половиной литра лекарства вытекли в плевральную полость и роженица начала задыхаться.



Примечательно, что 25 лет в этой же больнице умерла мать Елизаветы. Тоже после родов. И у того же самого врача-акушера.



Последовавшая проверка надзорных органов выявила в больнице системные нарушения. Учреждение оштрафовали на двести тысяч рублей, но никого не уволили. К возмущению родных погибшей женщины, попавшие под суд врачи и сейчас продолжают работать. Причина банальна — специалистов не хватает.



Перед родными Лизы врачи должным образом так и не извинились. Однако, посоветовавшись с адвокатами, вину признали и попросили рассмотреть их дело в особом порядке. Но против выступили родные женщины. В итоге получить наказание по минимуму врачам вряд ли удастся, передает корреспондент НТВ Михаил Чернов.









