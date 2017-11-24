В парках Москвы появятся нетающие лыжные трассы

Всепогодные лыжные трассы появятся в Сокольниках, Парке Горького, Северном Тушине, парке 60-летия Октября, парке Олимпийской деревни, парке имени Артёма Боровика и парке 850-летия Москвы.

В столичных парках откроют 67 лыжных трасс протяженностью 177 километров, из них восемь всепогодных, сообщается на сайте мэра Москвы.



На всепогодных лыжных трассах можно будет кататься даже при небольшой плюсовой температуре. Самая протяженную нетающую лыжню длиной 5,4 километра проложат в парке 850-летия Москвы.



Из сообщения Мосгорпарка: «Прокладывать всепогодные лыжные трассы в парках начнут, как только появится устойчивый снежный покров. Для этого будут использовать искусственный снег: он намного плотнее натурального, поэтому медленнее тает. Трассы подготовят с помощью специальной техники — ратрака. Его используют при утрамбовке покрова на профессиональных горнолыжных склонах. Благодаря такому способу укладки поверх настоящего снега создается утолщенная подушка из искусственного снега, которому не страшны легкие перепады температуры».



Также в 16 парках в этом году построят 22 тюбинговые горки. Самая длинная — в Сокольники, она продолжит работать даже летом: покататься на ней можно будет на пластиковых «ледянках».