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    В Омске беременная женщина метнула нож в балующегося сына

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    В Омске беременная женщина метнула нож в балующегося сына

    В Омске беременная женщина метнула нож в балующегося сына

    Жительница Омска чуть не убила четырехлетнего сына, кинув в него нож в попытке пресечь баловство.

    29-летнюю беременную женщину разозлило, что малыш, балуясь, хлопал по голове девятимесячную сестру. Чтобы успокоить ребенка, мать, нарезавшая в тот момент фрукты, бросила в него нож. В результате мальчик попал в больницу с ножевым ранением живота.

    Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. В связи с положительными характеристиками женщины и с учетом третьей беременности ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

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