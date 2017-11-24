Пожар произошел на судне с российским экипажем в Японском море

В Японском море загорелось судно «Иман» с российским экипажем. Корабль направлялся из японского порта Тояма во Владивосток под флагом Того.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на владивостокский спасательно-координационный центр, судно перевозило автотехнику из японского порта Тояма во Владивосток. Пожар начался в машинном отделении в пятницу утром. К настоящему моменту возгорание ликвидировано с помощью систем пожаротушения, однако судно не может двигаться самостоятельно и находится приблизительно в 210 милях от Владивостока в Японском море.
Из Владивостока на помощь экипажу «Имана» уже вышло спасательное судно «Нефтегаз-55». В район происшествия спасатели прибудут 25 ноября. Они отбуксируют «Иман» во Владивосток.
Отмечается, что экипаж «Имана» — 21 человек. Все они граждане России. Во время пожара моряки не пострадали.
Из Владивостока на помощь экипажу «Имана» уже вышло спасательное судно «Нефтегаз-55». В район происшествия спасатели прибудут 25 ноября. Они отбуксируют «Иман» во Владивосток.
Отмечается, что экипаж «Имана» — 21 человек. Все они граждане России. Во время пожара моряки не пострадали.
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