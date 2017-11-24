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    В соцсетях обсуждают выступление стрип-группы на детском конкурсе в Таганроге. дети и подростки, скандалы, соцсети, фестивали и конкурсы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ соцсетях обсуждают выступление стрип-группы на детском конкурсе в Таганроге

    В соцсетях обсуждают выступление стрип-группы на детском конкурсе в Таганроге

    1 комментарий
    В соцсетях обсуждают выступление <nobr>стрип-группы</nobr> на детском конкурсе в Таганроге

    В соцсетях обсуждают выступление стрип-группы на детском конкурсе в Таганроге

    В соцсетях обсуждают выступление <nobr>стрип-группы</nobr> на детском конкурсе в Таганроге

      Пользователи соцсетей уже несколько дней обсуждают скандальную историю, которая произошла в Таганроге. На детском танцевальном конкурсе выступила группа девушек со совсем недетским танцем.

      Неприятная история произошла на танцевальном конкурсе «Берега талантов» в Таганроге 19 ноября. В конкурсе участвовали школьные и дошкольные танцевальные коллективы и отдельные исполнители того же возраста. А потом на сцену дома культуры вышла группа взрослых девушек в кожаном белье и чулках, которая исполнила свой зажигательный номер перед остолбеневшей от неожиданности аудиторией. В зрительном зале сидели родители с детьми.

      Видеоролики этого выступления, снятые возмущенными родителями, быстро распространились по соцсетям.

      Руководитель танцевальной студии, представившей этот номер, сообщила, что организаторы конкурса вообще не предупредили их о том, что в состязании участвуют только дети, и что в поданной ими организаторам заявке четко было указано: «стрип-группа».

      Организаторы оправдываются, что в правилах конкурса «Берега талантов» ничего не говорится о том, что он рассчитан исключительно на детскую аудиторию. Спорный номер был представлен в номинации «современная хореография».

      Посмотревшие эти кадры пользователи соцсетей разразились гневными и ехидными комментариями.











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