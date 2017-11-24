В соцсетях обсуждают выступление стрип-группы на детском конкурсе в Таганроге

Пользователи соцсетей уже несколько дней обсуждают скандальную историю, которая произошла в Таганроге. На детском танцевальном конкурсе выступила группа девушек со совсем недетским танцем.
Неприятная история произошла на танцевальном конкурсе «Берега талантов» в Таганроге 19 ноября. В конкурсе участвовали школьные и дошкольные танцевальные коллективы и отдельные исполнители того же возраста. А потом на сцену дома культуры вышла группа взрослых девушек в кожаном белье и чулках, которая исполнила свой зажигательный номер перед остолбеневшей от неожиданности аудиторией. В зрительном зале сидели родители с детьми.
Видеоролики этого выступления, снятые возмущенными родителями, быстро распространились по соцсетям.
Руководитель танцевальной студии, представившей этот номер, сообщила, что организаторы конкурса вообще не предупредили их о том, что в состязании участвуют только дети, и что в поданной ими организаторам заявке четко было указано: «стрип-группа».
Организаторы оправдываются, что в правилах конкурса «Берега талантов» ничего не говорится о том, что он рассчитан исключительно на детскую аудиторию. Спорный номер был представлен в номинации «современная хореография».
Посмотревшие эти кадры пользователи соцсетей разразились гневными и ехидными комментариями.
Видеоролики этого выступления, снятые возмущенными родителями, быстро распространились по соцсетям.
Руководитель танцевальной студии, представившей этот номер, сообщила, что организаторы конкурса вообще не предупредили их о том, что в состязании участвуют только дети, и что в поданной ими организаторам заявке четко было указано: «стрип-группа».
Организаторы оправдываются, что в правилах конкурса «Берега талантов» ничего не говорится о том, что он рассчитан исключительно на детскую аудиторию. Спорный номер был представлен в номинации «современная хореография».
Посмотревшие эти кадры пользователи соцсетей разразились гневными и ехидными комментариями.
Таганрог:организаторы детского конкурса «Берега талантов»,пригласившие стрип-группу,потеряли всякие берега. Спутали конкурс с ночным клубом.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 ноября 2017 г.
Родители пришли в себя только через пол часа после танца.. и вспомнили, что это детский конкурс..)— Tiberius Brown (@tiberius_brown) 23 ноября 2017 г.
А теперь шоу для пап…— Nira (@__Nira_) 23 ноября 2017 г.
М-да…
Кстати танцуют плохо,дешевая самодеятельность.— Гуля (@Voronina2024) 23 ноября 2017 г.
Комментарии