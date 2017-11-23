Русский музей впервые показал Жерара Делабарта

В Михайловском замке открылась выставка картин Жерара Делабарта. Полное собрание полотен французского художника из запасников Русского музея впервые показывают зрителям.

Делабарт писал городские портреты Белокаменной по заказу императрицы. Она хотела видеть, как вспоминают современники, лучшие места Москвы и народную жизнь. Поэтому его картины больше напоминают панорамные снимки, у которых сегодня можно простаивать часами, чтобы разглядеть все детали. К примеру, какой была Красная площадь при Екатерине II и что такое московская баня при Павле I.



Григорий Голдовский, заведующий отделом живописи XVIII и первой половины XIX веков Русского музея: «Эти произведения — это не топография, как может показаться. Это дух, видопись, поэтому тут большое значение имеет стаффаж, который впрямую рассказывает об истории России, о социальной истории России, о жанровой истории России, о городских нравах и о каких-то событиях».



Выставку Жерара Делабарта специалисты Русского музея дополнили гравюрами, сделанными с картин живописца. Его работы были очень известны в Старом Свете. Для многих европейцев они стали единственным источником знаний о России.