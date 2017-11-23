Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    В Дагестане объявлен в розыск депутат, расстрелявший двух человек

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    В Дагестане объявлен в розыск депутат, расстрелявший двух человек

    В Дагестане объявлен в розыск депутат, расстрелявший двух человек

    Депутат горсобрания Дербента объявлен в розыск после перестрелки в Дагестане.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что драку со стрельбой в Магарамкентском районе Дагестана устроил депутат городского собрания Дербента. Подозреваемый объявлен в розыск, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

    Источник: ’’Да, депутат в розыске. По предварительным данным, он приехал и начал драку. Стрелял он’’.

    В результате стрельбы были убиты два человека. Личность одного погибшего уже установлена — это депутат районного собрания Эльдар Яралиев, который проживал в селе Азадоглы, сообщил глава района Фарид Ахмедов. «Он является братом — то ли двоюродным, то ли родным — главы Магарамкентского района», — добавил источник «Интерфакса».

    Еще два человека получили ранения, сейчас они в больнице. Всего всего в конфликте принимали участие восемь человек. Один из подозреваемых задержан, еще двое скрылись.

    Источник в силовых структурах Магарамкентского района Дагестана сообщил, что перестрелка могла произойти «из-за денежных вопросов».

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