В Дагестане объявлен в розыск депутат, расстрелявший двух человек

Депутат горсобрания Дербента объявлен в розыск после перестрелки в Дагестане.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что драку со стрельбой в Магарамкентском районе Дагестана устроил депутат городского собрания Дербента. Подозреваемый объявлен в розыск, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.
Источник: ’’Да, депутат в розыске. По предварительным данным, он приехал и начал драку. Стрелял он’’.
В результате стрельбы были убиты два человека. Личность одного погибшего уже установлена — это депутат районного собрания Эльдар Яралиев, который проживал в селе Азадоглы, сообщил глава района Фарид Ахмедов. «Он является братом — то ли двоюродным, то ли родным — главы Магарамкентского района», — добавил источник «Интерфакса».
Еще два человека получили ранения, сейчас они в больнице. Всего всего в конфликте принимали участие восемь человек. Один из подозреваемых задержан, еще двое скрылись.
Источник в силовых структурах Магарамкентского района Дагестана сообщил, что перестрелка могла произойти «из-за денежных вопросов».
Источник: ’’Да, депутат в розыске. По предварительным данным, он приехал и начал драку. Стрелял он’’.
В результате стрельбы были убиты два человека. Личность одного погибшего уже установлена — это депутат районного собрания Эльдар Яралиев, который проживал в селе Азадоглы, сообщил глава района Фарид Ахмедов. «Он является братом — то ли двоюродным, то ли родным — главы Магарамкентского района», — добавил источник «Интерфакса».
Еще два человека получили ранения, сейчас они в больнице. Всего всего в конфликте принимали участие восемь человек. Один из подозреваемых задержан, еще двое скрылись.
Источник в силовых структурах Магарамкентского района Дагестана сообщил, что перестрелка могла произойти «из-за денежных вопросов».
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