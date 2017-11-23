Правительство РФ одобрило новый налог для нефтяников

Правительство одобрило законопроект о налоге на дополнительный доход в нефтяной отрасли.

Правительство в четверг одобрило налоговую реформу в нефтяной отрасли. Об этом сообщил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.



Прежний налог на добычу полезных ископаемых взимался с объемов добытой нефти. Новым налогом на дополнительный доход будет облагаться чистая выручка от продажи за вычетом экспортной пошлины. Налог на добычу полезных ископаемых сохранится, но на более низком уровне.



Реформа позволит нефтяникам разрабатывать нерентабельные месторождения. Переход с НДПИ на НДД будет добровольным; в пилотном режиме новый налог будет опробован в 2019 году. Если система окажется эффективной, лет через пять на нее перейдет вся отрасль. По расчетам Минэнерго, в первые два года бюджет будет нести потери до 3 млрд рублей в год, но затем налог на дополнительный доход будет приносить по 50–60 млрд рублей ежегодно.