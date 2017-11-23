Музыкальный конструктор: петербургский пианист создает оригинальный мультиинструмент

Пианист Павел Андреев снова экспериментирует и создает клавишный инструмент, который будет звучать как целый оркестр.

Пианист Павел Андреев в мастерской Александра Гецоя нашел свое вдохновение. Среди движущихся механических скульптур придумывает новый мультиинструмент. В этом небольшом пространстве уже традиция давать вещами новую жизнь и совмещать, казалось бы, несовместимое. Например, датчики давления, панель от КамАЗа и старый патефон в одном арт-объекте.



Павел Андреев, пианист и композитор: Рояль изначально представлен как оркестр. Есть басовые инструменты, есть верха, красивая середина. Всё это создает богатое, разнообразное звучание. Я еще решил обогатить рояль современными технологиями и различными природными материалами.



Старое пианино Павел привез в мастерскую пару дней назад. Оголил струны и начал эксперимент. Здесь глаза разбегаются от изобилия различных материалов. Вспомнив, как в детстве баловался в музыкальной школе, подкладывая бумагу внутрь инструмента, решил с листа извлечь звук. Но если тогда тайком прятался от учителя, теперь готов всему миру показать свою творческую выходку.



Для него главное в творчестве спонтанность. Даже случайное падение металлической линейки навевает нотный текст. Приложив руку к струнам, понял, что пианино зазвучало, как бас-гитара. Тут же на соседней полке нашел подходящий материал из кожи.



Название новому инструменту пока специально не придумывают, оно само родится в процессе вместе с мелодией, которая создается на ходу. Наполнив пианино новым звучанием, Павел и внешне изменит его до неузнаваемости.



Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.