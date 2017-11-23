В Петербурге зоозащитники собирают подписи для обращения к президенту

Зоозащитники из Северной столицы присоединились к всероссийской акции «Живая линия», чтобы обратить внимание главы государства на отсутствие в стране закона, охраняющего права братьев наших меньших.

Возле петербургской приемной президента на Васильевском острове активисты весь день дежурят с бланками обращений к Владимиру Путину. Подписи собирают за ускорение принятия федерального закона об ответственном отношении к животным.



Всеобъемлющий законопроект, защищающий братьев наших меньших, буксует в Госдуме с начала 2000-х. В первом чтении некоторое время назад его всё же одобрили, однако последующее рассмотрение в план работы на предстоящий парламентский сезон федеральные депутаты не включили. По мнению зоозащитников, президент, который и сам высказывался за скорейшее принятие закона, должен не допустить проволочек.



Также в ближайшее время активисты намерены попросить депутатов Законодательного собрания Петербурга поддержать их обращение к президенту и Госдуме. Кстати, эти воззвания в высокие инстанции отправляются в личной форме. То есть от каждого человека — отдельное обращение (а не один текст от всех) и подписной список.