Петербургские рабочие вынесли на помойку исторический витраж

Сегодня в Петроградском районе города одним историческим витражом стало меньше.

О пропаже сегодня сообщили жители дома 5 по Введенской улице. Они обратились за помощью во Всероссийское общество охраны памятников только сейчас, хотя разноцветных окон с узорами нет уже почти два месяца.



По словам жильцов, в конце августа на лестничной клетке меняли окна на стеклопакеты. И одна из собственников заметила, как рабочие выносили и витражи. На ее вопрос, куда их увозят, ремонтники честно ответили, что на свалку.



После этого жители стекол больше не видели. При этом представители жилкомсервиса возникшую ситуацию не комментируют. Отмечается, что это доходный дом был возведен в 1910 году, однако никакого охранного статуса не имеет, поэтому комитет по охране памятников к поискам подключаться не будет.



Уже сейчас жильцы бывшего доходного дома организовали инициативную группу, которая будет пытаться сохранить оставшиеся исторические элементы в здании: горельефы, две резных печи и чугунные балясины на лестницах.